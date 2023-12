Sempre meno lo spazio a disposizione di SamuelSe lo scorso anno l'inglese era stato la nota positiva dellagiovane che cresceva, lanciato in prima squadra da Massimiliano Allegri questa stagione la situazione sembra essere molto diversa. Lo spazio per Iling è diminuito drasticamente, si pensi all'ingresso allo scadere venerdì scorso nella gara contro il Napoli. Il giocatore comunque gode di buon mercato, il suo valore è attorno ai 10 milioni di euro. Esterno offensivo, classe 2003 ha rinnovato la scorsa stagione il contratto che lo lega alla Juventus fino al 2025.Il giocatore è chiaramente poco contento dello spazio ottenuto in questa stagione. Come riferisce il Corriere dello Sport oggi la Vecchia Signora avrebbe chiesto agli agenti del giocatore di presentare offerte già per il mercato di gennaio. Certamente Tottenham e Newcastle sono alla finestra, ma è corteggiato anche da altri club di Premier League. Potrebbe quindi lasciare Torino già in questa sessione di mercato.