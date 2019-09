Come ha sottolineato Stefano Agresti su Calciomercato.com, nella formazione tipo della Juve - complice il grave infortunio di Chiellini - è rimasto un solo italiano, e cioè Bonucci. La Juve ha dunque perso quella sua straordinaria italianità, squadra da sempre tra le principali importatrici di giocatori per la Nazionale azzurra. Anche stasera sono ben due i giocatori di Mancini che vengono da Torino: ma è un caso, perché Bernardeschi è sì tra gli undici, però solo in sostituzione del ben più titolare Insigne. Agresti è chiaro: "Il motivo di questa inversione di tendenza non è chiaro. Pare che la Juve fatichi a trovare italiani all’altezza delle sue ambizioni, in realtà la società è chiaramente indirizzata sugli stranieri come filosofia, come scelta. Agnelli ha preso una strada rischiosissima, il pericolo di smarrire l’anima vincente della Juve - quella italiana - è enorme".