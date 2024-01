Sekulov, c'è una "vecchia" pretendente

Dopo una prima parte di stagione sotto le aspettative, con appena 18 minuti all'attivo in campionato, Nikolasembra a un passo dal lasciare la, che lo ha acquisito in prestito in estate. L'esterno offensivo classe 2002, italiano di origini macedoni, potrebbe tornare a breve alla, che poi deciderà se riconsegnarlo alla, in cerca di rinforzi dopo le tante difficoltà vissute finora nel girone B di Serie C, oppure mandarlo in un'altra squadra.Come raccolto dalla nostra redazione sulle sue tracce è tornato il, che lo aveva già seguito in estate parlandone con lo stesso club bianconero, dal quale ha poi ingaggiato il coetaneo Alessandroche ora si sta mettendo in bella mostra in Serie B; diversi, comunque, i nomi per l'attacco sulla lista dei lariani, che nei prossimi giorni valuteranno se affondare il colpo proprio su Sekulov o virare su altri obiettivi.