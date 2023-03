Il talento della Juventus Next Gen di Massimo Brambilla Sekulov è stato convocato oggi per la prima volta da Massimiliano Allegri per la gara di San Siro domani sera contro l'Inter. Il giocatore tramite il proprio profilo Instagram ha pubblicato una storia con l'elenco dei convocati accostato ad una scritta: 'Emozione unica'. Per celebrare il traguardo raggiunto.