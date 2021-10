Attraverso un post sul suo profilo Instagram, Nikola, centrocampista classe 2005, ha espresso tutta la sua emozione per ildi contratto con la, alla quale resterà legato fino al 2025. Il giocatore è attualmente in forza alla squadradi mister Zauli, dopo un passato tra le file della Primavera. "Ci sono giorni che segnano la tua vita e che ricorderai per sempre. Dove eri. Con chi eri. Tutto. Oggi, per me, è uno di questi. Firmare il mio Rinnovo con la Juventus è un sogno che si realizza", le sue parole, accompagnate da una serie di ringraziamenti.Di seguito il post con il messaggio completo: