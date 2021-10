Tra i giovani che hanno fatto il salto dallaPrimavera all'Under 23,è uno di quelli che ha patito meno e, anzi, sta facendo la differenza nella squadra diche, fino ad oggi, raramente ha fatto a meno di lui. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il club bianconero sarebbe pronto ad offrirgli"I bianconeri, infatti, credono molto in questo talento e hanno deciso di blindarlo fino al 2025 con un prolungamento di contratto da depositare proprio in queste ore. Anche se ancora in fase di maturazione, Sekulov si sta dimostrando concreto in un campionato complicato e molto fisico come quello di Serie C. La sua capacità di leggere i momenti della partita è tipica dei giocatori di spessore e i margini di crescita sono ancora tanti, tantissimi. Il faro dell'Under 23 di Zauli, con il bianconero nel destino, è pronto a diventare grande, sognando, perché no, la Juve dei grandi..."