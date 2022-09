La Juventus è in crisi di risultati e l'ambiente non sembra più solido come una volta. I bianconeri si sono sparpagliati nel mondo per la pausa per le nazionali e torneranno a piccoli gruppi la prossima settimana, dopo uno stop che serve per ricaricare la mente, ma non solo. Le due settimane, infatti, serviranno perdeiche nelle ultime partite non erano a disposizione di Allegri,A partire dalla sfida con il Bologna dopo la sosta per le nazionali, Allegri dovrebbe riavere tra i convocati sia Adrien Rabiot che Manuel Locatelli, fuori per infortunio, oltre a Szczesny tra i pali e Alex Sandro come alternativa a sinistra. Allegri, poi, ritroverà anche Cuadrado e Milik, squalificati nel finale con la Salernitana e pronti al rientro. Perderà Di Maria per due gare, che si aggiungerà in tribuna a Pogba e Chiesa, tre big fuori, ma intanto alcuni tornano.