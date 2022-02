Le società di Serie A dovrebbero incassare come da decreto Lotti è l’8% dei diritti tv raccolti dalla Serie A andrà ripartito proprio secondo l’audience dei match di ciascun club. Si parla, quindi, di circa 90 milioni di euro che le società si spartiranno in proporzione ai loro spettatori. Come ricorda ItaliaOggi. Tuttavia in questa stagione c'è un problema.



IL PROBLEMA - Secondo recente decisione dell’Agcom, "per la stagione sportiva 2021/2022 il dato di ascolto degli eventi diffusi da DAZN cui fare riferimento ai fini del riparto delle risorse di cui all’art. 26 del decreto legislativo n. 9/2008 è il dato rilasciato dalla società Auditel". La società però monitora sia gli ascolti di Sky che quelli di Dazn di conseguenza alcuni club saranno penalizzati su altri.



LA JUVENTUS - La Juventus è stata trasmessa in co-esclusiva per soltanto una volta, mentre ad esempio l'Inter è stato trasmesso per sette volte. Chiaramente a questo punto la Vecchia Signora seppur sia la squadra con più tifosi d'Italia rischia di essere penalizzata negli incassi.