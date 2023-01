In trasferta lanon l'ha mai incontrato. Sarà quindi una "prima volta", quella di mercoledì, tra i bianconeri e Giovanni, l'arbitro designato per la sfida contro la. Il fischietto della sezione AIA di Molfetta ha già incrociato la Vecchia Signora in quattro occasioni, tutte la scorsa stagione e sempre all'Allianz Stadium: 3-2 con la Sampdoria, 0-1 con l'Atalanta, 2-0 con la Salernitana, 2-2 con la Lazio.Quest'anno Ayroldi ha arbitrato sei match con due affermazioni sia per le squadre di casa che per quelle ospiti, più altre due sfide chiuse in parità. In questi impegni ha assegnato due calci di rigore, uno per parte, e non ha mai estratto dal taschino il cartellino rosso.