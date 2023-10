Tanti giocatori della Juve impegnati nelle prossime ore con le rispettive nazionali. Dal sito della Juventus, ecco chi scenderà in campo: "Terza giornata di impegni dei Nazionali. Per la Juventus, dopo l'impegno nella serata di venerdì 13 ottobre,e Tcon gli Stati Uniti. Federico, Moise e Manuel se la vedranno con Malta, a Bari, e il match sarà valevole per il girone di qualificazione a EURO 2024. Filip affronterà in trasferta l'Ungheria, sempre con l'obiettivo di qualificarsi ai prossimi Europei, mentre Weston e Timothy disputeranno un'amichevole con la Germania".