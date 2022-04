Paulo Dybala non rinnoverà il suo contratto con la Juventus e si libererà a zero dalla Vecchia Signora al termine della stagione. La domanda dopo la sfida contro l'Inter però sorga spontanea: "Juve, sei davvero sicura di lasciar andare la Joya?". Il talento cristallino del numero 10 è sotto gli occhi di tutti. Nel corso della sfida contro i nerazzurri il giocatore argentino ha più volte cercato di tenere a galla la Vecchia Signora, purtroppo senza mai riuscirci.



CUORE - Il cuore di Dybala è della Juventus. Lo dimostra quando al minuto 89 della sfida contro i nerazzurri Federico Bernardeschi si conquista una punizione insidiosa dal limite dell'area. Paulo prende il pallone, si prepara a lasciar partire il suo mancino ma prima bacia la sfera. Il tentativo di dare tutto sé stesso per provare a tenere la sua Juventus in corsa per lo Scudetto. Per poter sognare ancora, per non smettere mai di farlo. FINALE - Non è finita qui. Al termine della gara il numero 10 si presenta a salutare i tifosi presenti allo Stadium e a ringraziarli per il supporto. Regalando anche la sua maglia indossata durante la sfida ad un tifoso. Un gesto di cuore, di bontà, quella che Paulo ha sempre dimostrato di avere. Nelle ultime ore sono molti i nomi accostati alla Vecchia Signora per sostituire la Joya. Dopo la sfida contro l'Inter, dopo l'ennesima dimostrazione di cuore e amore di Dybala verso la Juventus. Dopo una grande partita, carica di grinta, di attaccamento alla maglia. Quindi, Juve, sei davvero sicura di lasciar andare Dybala?