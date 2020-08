Stamattina vi abbiamo descritto la trattativa tra Roma e Napoli per portare Milik nella capitale in cambio di Under più 15 milioni di euro. Qualora l'operazione venisse portata a termine, la Roma si ritroverebbe con due centravanti in rosa e a quel punto lo scenario sarebbe ideale per vendere Dzeko. Sul bosniaco c'è anche la Juventus, che per lungo tempo ha discusso proprio col Napoli per Milik, ma l'arenarsi di quella pista ha portato i bianconeri a virare su altri profili, tra cui lo stesso Dzeko.