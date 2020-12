27 settembre 2014. Alvaro Morata aveva davanti a sé il primo Juve-Atalanta della sua vita: sostituì Llorente al 22' del secondo tempo. Sedici minuti più tardi, siglò il primo gol con la Juventus. E oggi? Quant'è cambiato? Ne scrive Gazzetta: "In quella prima annata da bianconero Allegri lo usava spesso come attaccante di scorta, ma da allora tante cose sono cambiate. Alvaro è più maturo, più sicuro, più risoluto. Gli basta avvertire la fiducia per riuscire a offrire il meglio. Alla Juve ha ricominciato a sentirsi desiderato, quell’effetto inebriante che ti avvicina all’onnipotenza. Alvaro non è solo un uomo gol ma anche un uomo squadra".