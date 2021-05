2







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Di Juve-Inter e vecchie sensazioni. Di tutte le volte in cui sembrava finita e invece, in qualche modo, i bianconeri sono tornati apparentemente padroni del proprio destino. Quante storie raccontano i novanta minuti appena vissuti all'Allianz Stadium: e tutte si mettono in fila indiana, in attesa di ciò che sarà a Firenze (e a San Siro), dove il Napoli ha un altro appuntamento con il futuro e i fantasmi del passato, del maggio 2018, iniziano a incastrarsi e ricostruirsi, come mattoncini Lego. Del resto, è anche così che la Juve ha costruito questa vittoria. Quella della testa altissima nonostante evidenti difficoltà. Quella contro i campioni d'Italia: forti, per carità, però non più forti degli episodi. Quella dell'ascensione a MVP stagionale di Juan Guillermo Cuadrado. Ché questa squadra è sua. E solo sua.



ALTI, BASSI - L'equilibrio ha regnato, alle volte sovrano, alle volte bloccato dai momenti di stanca di una o dell'altra squadra, fino al rosso rifilato a Bentancur: giusto o non giusto, parliamo di una sciocchezza colossale nel momento più duro della stagione. Una prova di immaturità, che ha portato la Juve a stringersi e a soffrire, l'Inter a ritrovare fiducia e profondità. Lì si è rivista tutta la difficoltà di un gruppo i cui limiti passano necessariamente in secondo piano, per il grande miracolo del risultato ottenuto. Sotto il tappeto c'è tuttavia uno strato enorme di polvere, e la sensazione è che solo l'arrivo di un allenatore 'verticale' possa aiutare a dare una pulita, anche e in particolare negli angoli più lontani e radicati in società. Vedremo se sarà così. E vedremo se da domani il presente ripercorrerà le orme di ciò che stato. Sarebbe surreale. Ma nelle corde di un calcio in cui non sei k.o. neanche alla decima ripresa con il volto insanguinato. PIRLO E CUADRADO - Intanto, Pirlo si prepara alla settimana chiave della sua stagione. Non del suo futuro, che sembra ormai e a prescindere scontato e indirizzato verso l'addio. Anche questa sera, dubbi sulla formazione messa in campo e sulla gestione dell'emergenza quando i suoi sono rimasti in dieci: chissà cos'avrebbe combinato Dybala, rimasto mogio e avvilito novanta minuti in panchina, ad osservare la squadra senza un guizzo e senza una speranza. Sono state scelte nette, ripagate solo da un conto in sospeso con il karma. Karma che Cuadrado ha imparato a domare, a gestire, a farselo amico in ogni situazione. Oggi la dea fortuna ha tolto la benda e dimostrato di vederci benissimo. Ha scelto di premiarlo. Non una volta, persino due. Aizzerà i soliti preconcetti, ma in realtà si tratta di un premio all'ostinazione. E buon finale a tutti: nel bene o nel male, un posto Champions e tante emozioni ancora in ballo.