La difesa si dimostra fondamentale, svolgendo un ruolo determinante e oltre. Negli ultimi otto gol segnati dalla Juventus in Serie A, ben cinque sono stati realizzati dai difensori.emerge come il difensore più prolifico del campionato italiano, con tre gol segnati. Ampliando l'analisi ai cinque principali campionati europei, solo Álexcon sette gol, Jeremiee Robincon quattro reti ciascuno superano il contributo realizzativo del centrale dellaPrima di, l'ultimo difensore della Juventus a segnare in due partite di fila in Serie A era stato Alex Sandro nel gennaio 2016, mentre l'ultimo italiano era stato Giorgionel periodo tra marzo e aprile 2010, con il primo dei due gol proprio contro il Napoli.Ma cosa dire dei centrocampisti? La Juventus ha messo a segno solo quattro gol con i centrocampisti, di cui due di, uno die l'altro di. Gli esterni, Weah e Kostic, non hanno ancora segnato, e lo stesso vale per, ormai stabilmente presente nella formazione titolare.