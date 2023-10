La prima delle due settimane di sosta è già trascorsa e tra meno di 7 giorni a San Siro andrà in scena il big match tra Milan e Juve, dove in palio ci sarà molto di più dei 3 punti. Una vittoria da un lato o dall'altro, infatti, peserebbe tantissimo ai fini della classifica. I bianconeri devono ancora capire con quali uomini si presenteranno al Meazza, dato che bisogna verificare le condizioni di Chiesa e Vlahovic, che al momento sembrano dare segnali di ottimismo.- Così comeche nelle ultime 3 uscite ha migliorato i dati del primo ciclo di inizio stagione,contro Lecce, Atalanta e Torino, dove sono arrivati 7 punti su 9 a disposizione. La gara di Sassuolo sembra essere servita da lezione alla squadra di Allegri, che comunque, è uscita ben 5 volte dal campo con la porta inviolata su 8 gare disputate, rivelandosi la seconda miglior difesa alle spalle dell'Inter e a pari merito con il Bologna.- Ma tutto questo non basta a rasserenare l'animo dei tifosi bianconeri, che. Le, infatti, costringeranno Allegri a delle scelte forzate, con il trio che dovrebbe essere composto da, con il giovanepronto come prima alternativa. L'altra idea è quella di utilizzare Cambiaso nel terzetto di difesa, ma questa è ancora soltanto un'ipotesi.