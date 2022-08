Laha mandato ottimi segnali nel big match di sabato contro la Roma, con un centrocampo molto più presente e pieno di iniziativa, rispetto a quello che si era visto nel turno precedente contro la Sampdoria. Segnali positivi che però arrivano anche dal J Medical, ultimamente affollata per i numerosi infortuni che hanno colpito la Vecchia Signora. Tra tutti, a pesare maggiormente sono quelli di Federico Chiesa, Paul Pogba e di, con quest'ultimo che sarà il primo tra i tre a fare il rientro in campo.- Il suo stop contro il Sassuolo aveva infatti fatto pensare a deipiù lunghi, ma in questi ultimi giorni ci sono stati dei netti miglioramenti ed è ipotizzabile vederlo nel rettangolo verde prima del previsto. Come riportato anche da Sky Sport qualche istante fa infatti, l'obiettivo è quello di avere il Fideo a completa disposizione per la, in quella che sarà la prima gara stagionale della Champions League., in programma il 3 settembre prossimo.