Si complica la trattativa tra Juventus ed Alex Sandro per la risoluzione del contratto. Come riporta calciomercato.com, gli agenti del giocatore stanno lanciando segnali negativi su questo fronte. Resta però il mercato, con il club che si cederebbe il brasiliano anche a cifre bassissime. La Turchia non convince Alex Sandro mentre i soldi dell'Arabia fanno gola anche a lui.