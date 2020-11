1









"Dybala è un grande giocatore e come tutti i grandi vuole essere protagonista. In questo avvio di stagione è stato sfortunato: prima si è preso un virus con la Nazionale argentina, poi ha dovuto risolvere un problemino anche dopo la Lazio e di conseguenza la condizione ne ha risentito". Partiamo da qui, dalle parole di Fabio Paratici che gettano acqua sul fuoco - non certo sacro - in cui arde la Joya. Anche contro il Cagliari, Dybala è partito dalla panchina e la notizia non ha sorpreso nessuno. Eppure, una nota positiva è arrivata: è minima, ma percettibile. Per ben due volte, dal suo ingresso in campo alla metà della ripresa, è riuscito ad avvicinarsi alla porta, dunque al gol. Ed è apparso come ha sostenuto Paratici: in ripresa.