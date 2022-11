Un fumogeno lanciato dalla curva del Verona, e un bel problema sfiorato per tutti. Verona compreso. Dopo le proteste contro il presidente Setti, il tifo organizzato dell'Hellas si è reso protagonista di un gesto davvero deplorevole: è stato infatti lanciato dal settore dei tifosi di casa un fumogeno di regolari dimensioni a indirizzo della squadra bianconera, in festa sotto quel settore dopo il gol di Moise Kean, ex della partita.