Superata la prima mezz'ora di gioco, è il più giovane di tutti, Tommaso, a sbloccare il risultato di, con un gran tiro di prima da fuori area. Maressa è un centrocampista offensivo, in forza alla squadra Primavera. Da sotto età, ha già giocato alcuni spezzoni di partita nella passata stagione, con la squadra guidata da mister Bonatti. Quando chiamato in causa, il giocatore ha sempre dimostrato qualità, unita ad una prestanza fisica non indifferente. In questa stagione, con l'Under 19, Maressa ha raccolto 6 presenze tra campionato e Youth League.