La Juventus prosegue la sua preparazione in vista dell'esordio di Udine. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale del club bianconero:"Prosegue la marcia di avvicinamento alla prima di campionato, in programma domenica a Udine. Dopo la doppia sessione di ieri sera, la Juve è scesa sul terreno del JTC questa mattina per una seduta tecnica con esercitazioni incentrate sulla fase di transizione e con una partitina finale ad alta intensità.Domani, per gli uomini di Massimiliano Allegri, arriva l’ultimo test prima dell’esordio ufficiale 21/22: l’amichevole in famiglia con l’Under23 al JTC".