Seduta di scarico per la Juventus, questa mattina. Come ogni post partita, chi ha giocato ha pensato prevalentemente a recuperare e a tirare il fiato: anche perché domani è già vigilia e si parte con tutto l'accompagnamento verso la sfida con il Porto. Dunque, in mattinata, i ragazzi di Pirlo si sono ritrovati alla Continassa per impostare il lavoro verso gli ottavi di Champions League con i lusitani.



DE LIGT - Resta da valutare la situazione relativa a De Ligt. Il difensore olandese continua il percorso riabilitativo dopo il problema nel pre partita di Juve-Spezia.