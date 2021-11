Come già annunciato durante l'Assemblea degli Azionisti dello scorso 29 ottobre, lasta pensando a undi proprietà, un impianto sportivo da affiancare all'Allianz Stadium per ospitare le gare casalinghe dell', dellee dell'. Ulteriori dettagli emergono ora dai documenti allegati all'da 400 milioni di euro pubblicati nei giorni scorsi, in cui il club bianconero conferma l'intenzione di procedere con il progetto, affrontando tutti gli step necessari."Rispetto a quanto riportato da alcuni siti internet di informazione sportiva in merito alla costruzione di un nuovo stadio per ospitare le partite dell'Under 23, della prima squadra femminile e dell'Under 19, l'Emittente precisa che, come per tutti i progetti di rilevanza strategica per il business societario, vengono vagliate le diverse opportunità a disposizione prima di procedere con un (eventuale) investimento", si legge in una nota.