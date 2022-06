In casa bianconera se ne parla da anni, fin da quando il giocatore vestiva la maglia della Virtus Entella. Questa volta, però, la storia potrebbe avere un esito diverso, un lieto fine, anche perché la situazione rispetto alle ultime sessioni di mercato è cambiata parecchio. La Juve accelera, vuole dare una spallata per Nicolò Zaniolo. Come racconta Tuttosport, già nelle prossime 48 ore dovrebbe andare in scena il secondo "round" del vertice tra Federico Cherubini e Tiago Pinto, che si erano già visti la scorsa settimana in un ristorante di Milano. Probabile che per definire un'operazione così importante ne serviranno altri, di incontri, ma adesso i bianconeri contano di fare un decisivo passo in avanti, lasciandosi alle spalle una volta per tutte il Milan e le squadre inglesi che, di recente, si sono presentate con proposte interessanti.



Massimiliano Allegri, del resto, stravede per il classe 1999 della Roma, che può offrire alla Juve talento in fase offensiva e imprevedibilità agendo sia vicino alle punte che da mezzala d'assalto. Per convincere definitivamente i giallorossi, come già raccontato, la Signora sfoglierà anche il catalogo delle possibili contropartite tecniche. I nomi sono ormai noti: da Arthur, che tuttavia è un'operazione dai costi troppo alti, a Moise Kean e Weston McKennie, le cui valutazioni dei due club però non combaciano; difficili anche le ipotesi Adrien Rabiot e Daniele Rugani, con la Roma che piuttosto punta su Nicolò Fagioli. Servirà ancora tempo, ma la via per vedere Zaniolo in maglia bianconera sembra tracciata.