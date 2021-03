1









Secondo giorno di allenamento per la Juventus, che è tornata al lavoro nella giornata di ieri con i giocatori non impegnati con le nazionali. Di seguito il report apparso sul sito ufficiale del club: “Seconda giornata di lavoro settimanale per la Juve, che si è ritrovata al Training Center nella mattinata di oggi. Il gruppo rimasto a Torino durante la sosta del campionato ha ripreso gli allenamenti, continuando la preparazione iniziata ieri, con un menu simile, basato su lavoro fisico e su esercitazioni tecniche.



Domani si torna in campo: l’appuntamento per i bianconeri è ancora fissato al mattino”.