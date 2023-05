Qualche giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista, ma alla fine sono arrivati i deferimenti della Procura federale, pere alcuni suoi dirigenti, per il secondo filone che comprende:. Giorni di ritardi che fanno presupporre un contatto tra le parti per arrivare ad un accordo per il patteggiamento.Tutto finito, dunque, per l’ipotesi patteggiamento? No.. In questo caso, lo sconto di pena sarebbe di un terzo e non di metà della sanzione, come sarebbe stato per un accordo pre deferimenti.Ai dirigenti implicati viene contestato l’ormai noto articolo 4 del Cgs: quello sullaDi conseguenza, anche il club è implicato, in quanto risponde direttamente delle responsabilità dei suoi dirigenti.Se si andrà a procedimento e a condanna, le sanzioni elecate dall’articolo 4 sono:A) ammonizione;B) ammenda;C) ammenda con diffida;G) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente».Se non si dovesse raggiungere un accordo, dunque, si andrà a procedimento, fissato a giugno. Eventuali nuove sanzioni potrebbero andare a gravare sulla stagione 2023/2024. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, però: “Di certo l'intenzione della Procura è quella di svolgere i prossimi passaggi sulle manovre stipendi - Tribunale federale e Corte federale d'Appello -”.