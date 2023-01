Angele Leandrosono di nuovo a disposizione della. O meglio, l'esterno non è ancora arruolabile a tutti gli effetti, avendo rimediato una botta alla caviglia in allenamento proprio quest'oggi, alla vigilia della sfida contro la, ma quantomeno si è rivisto alla Continassa. Entrambi i neo campioni del Mondo, come annunciato in conferenza stampa dallo stesso Massimiliano, sono quindi pronti a ricominciare la loro esperienza in bianconero dopo la lunga sosta, esperienza in cui tutti si aspettano che possano lasciare il segno dopo la vittoria della rassegna iridata.- Per quanto riguarda il Fideo, come spiegano i colleghi di Calciomercato.com, tanto per iniziare ha mantenuto la promessa di restare a Torino almeno fino al termine della stagione, nonostante le sirene dal Brasile (con il), dagli States e dagli Emirati Arabi: dicon la Juve, per ora, non se ne parla, e il suo sogno resta quello di chiudere la carriera al- Un po' diversa la situazione di Leandro Paredes, per cui i bianconeri hanno visto sfumare l'obbligo di riscatto dalcon la mancata qualificazione agli ottavi di Champions League. Per far cambiare idea alla società sull'acquisto a titolo definitivo servirebbe una seconda parte di stagione da top player, ma in questo momento l'ex Romanel centrocampo di Massimiliano Allegri. Per lui, quindi, si preannunciano mesi di rincorsa, partendo dietro Manuele tutti gli altri, giovani compresi.