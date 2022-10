Nella serata di ieri la Juventus ha vinto e convinto contro l'Empoli di Paolo Zanetti, dilagando per 4-0 grazie alla doppietta di Rabiot e alle reti di Kean e Mckennie. Con il successo di ieri i bianconeri trovano la seconda vittoria consecutiva dopo aver ottenuto 3 punti nel derby contro il Torino. Per la Vecchia Signora si tratta della prima volta in questo campionato in cui riescono in due successi consecutivi.