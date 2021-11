La Juventus non vinceva due trasferte di fila in Serie A senza subire gol da febbraio 2019, quando in panchina c'era proprio Massimiliano Allegri. Un vero e proprio 'ritorno', così come l'ha definito Opta, che ha fornito questo dato. I bianconeri tornano a chiudere la difesa e finalmente a fare un clean sheet: una buona prova difensiva di Chiellini e De Ligt, ma non solo. Anche Cuadrado e Pellegrini, insieme a Szczesny, hanno disputato un'ottima prova.