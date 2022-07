Si vede anche #Zakaria al #JMedical

#Soule termina le visite: è il primo a lasciare il JMedical pic.twitter.com/4uTmIWdqKe — ilbianconero (@ilbianconerocom) July 5, 2022

Seconda mattinata di visite al, dove ieri hanno iniziato a presentarsi i primi giocatori delladi rientro dalle vacanze, principalmente quelli alle prese con percorsi di recupero dagli infortuni e quelli che non hanno avuto impegni extra al termine della stagione. Anche oggi, quindi, vi racconteremo la giornata bianconera con tutti gli aggiornamenti live con FOTO e VIDEO direttamente dalla, dove nei prossimi giorni la squadra sarà al completo, o quasi.- Quasi ora di pranzo al J-Medical, dove però continuano a presentarsi giocatori: gli ultimi in ordine di tempo sono Moise Kean e Marley Aké- Arrivano Daniele Rugani e l'attaccante dell'Under 23 Marco Da Graca- De Sciglio lascia la Continassa, non prima di aver concesso foto e autografi ai tifosi, come già altri compagni prima di lui- Anche Pellegrini concede foto e autografi ai tifosi- Entrano Koni De Winter e Luca Pellegrini, escono Pinsoglio e Fagioli: anche per loro visite mediche terminate- Visite mediche concluse per Mattia Perin, che saluta i tifosi- Altri volti noti al J-Medical: arrivano Danilo e Marko Pjaca- Si rivede Denis Zakaria: anche per lui foto e autografi con i tifosi- Matias Soulé termina le visite mediche: è il primo a lasciare la Continassa- Tempo di visite anche per Carlo Pinsoglio. Al J-Medical, intanto, spunta Giovanni Garofani, portiere dell'Under 23- E' il momento di Mattia Perin e Mattia De Sciglio- Al J-Medical arriva Nicolò Fagioli