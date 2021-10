Verso la Roma. La Juventus si prepara per il big match contro i giallorossi, il primo dopo la sosta. Poi ci saranno Zenit e Inter, ma prima la sfida a Mourinho con un Paulo Dybala da recuperare. Nonostante abbia saltato l’amichevole di domenica mattina contro l’Alessandria, la Joya dovrebbe essere in condizione di giocare dall’inizio. Come riporta Tuttosport,