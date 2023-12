Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, però è quasi inevitabile pensarci. Mentre Dusansembra proprio non riuscire a liberarsi dell'etichetta del "flop", come (e dove) sarebbe stata ora lacon Romelual suo posto? Il belga è stato il grande tormentone dell'estate bianconera, fino agli ultimi momenti di una sessione di mercato che pareva destinata a portarlo a Torino con la contestuale partenza del serbo in direzione Londra. Non è successo, con l'ex Inter che ha finito per accasarsi alla Roma e il classe 2000 che continua a rappresentare una sorta di equivoco nella squadra di Massimiliano- Da un colpo svanito a uno potenziale, sempre con Vlahovic "in mezzo". Stando a Tuttosport, infatti, alla Continassa c'è la forte tentazione Joshua, attaccante di prospettiva che può essere raggiunto tramite un investimento relativamente contenuto. Il contratto dell'olandese classe 2001, grande rivelazione delcon 8 gol in 16 partite, prevede una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, con ilche incasserebbe il 40% dell'eventuale futura plusvalenza. Per la Juve una suggestione, allo stato attuale. Che può diventare un'idea concreta in caso di addio di Vlahovic.