La Juventus partirà per la Liguria, più precisamente per Genova per sfidare la Sampdoria. Sfida in programma alle ore 18.00 di domani. Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con le numerose assenze, potrà contare appena 14 giocatori della prima squadra tra portieri e riserve. Una vera e propria emergenza con più giocatori che nell'ultimo periodo sono stati costretti agli straordinari. Si pensi ad Adrien Rabiot o Matthijs De Ligt, ma anche a Dusan Vlahovic. Il numero 7 dal suo arrivo a Torino non si è mai potuto accomodare in panchina. PANCHINA - Contro la Sampdoria il numero 7 potrebbe restare in panchina se Juan Cuadrado recuperasse dall'attacco febbrile che l'ha colpito mercoledì per cui non si è potuto allenare e il tridente di Allegri potrebbe essere composto da Moise Kean, Alvaro Morata e proprio Juan Cuadrado. Attenzione però, Dusan Vlahovic è diffidato e un'ammonizione potrebbe costargli cara. Il calendario della Juventus è chiaro: Sampdoria, Salernitana e poi il big match contro l'Inter. Per questo, come riferisce La Gazzetta dello Sport non è da escludere che DV7 giochi contro la Sampdoria ma si sieda in panchina contro la Salernitana. La priorità al momento è una sola: averlo per la sfida conto l'Inter.