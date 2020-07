3









Come racconta Calciomercato.com, la vittoria della Serie A ma soprattutto la rimonta sul Lione nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League (dopo la pessima prestazione e il ko subito in Francia) e il passaggio alla Final Eight diventano snodi fondamentali nel rapporto tra Sarri e la Juventus. Il presidente Agnelli, che non avrebbe mai allontanato Allegri il maggio di un anno fa se non fosse stato per le pressioni esercitate dai fidati Nedved e Paratici, ora si aspetta una svolta decisa per non doversi pentire della scelta fatta un anno fa. E dover tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo allenatore. I NOMI - E' chiaro che serva uno da Juve, come Zidane, il cui rapporto col Real Madrid e il presidente Perez rimane tribolato nonostante sia in testa alla Liga e potenzialmente ancora in corsa per la Champions. Come Pochettino, già sondato la scorsa estate e ancora a spasso dopo l'esonero per mano del Tottenham. O come Allegri, il cui ritorno sarebbe incredibile, per certi versi. E per altri no...