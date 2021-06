La Juventus sta aspettando di capire l'esatta volontà di Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes in merito al futuro di CR7, e se eventualmente si trova un club a cui cedere il fuoriclasse portoghese. Ma se dovesse partire un giocatore del calibro di Ronaldo, su quale obiettivo di getterebbe il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini per l'attacco? Una risposta la dà Tuttosport: il prescelto è il centravanti serbo Dusan Vlahovic, in forza alla Fiorentina. Un giocatore valutato oltre 50 milioni di euro, similmente a Federico Chiesa quando è passato dal club viola alla Juve.