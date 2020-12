Come racconta La Gazzetta dello Sport, per Nicolò Rovella è il grande salto in una grande squadra. Salto non esattamente distante da quello fatto nel 2017, quando è passato dall'Alcione al Genoa nonostante sia stato vicino al Milan. Così iniziò l'avventura nel grande calcio, fino ad arrivare al debutto in prima squadra il 3 dicembre 2019. Il giorno dopo? E' diventato maggiorenne. "Uscito poco dopo di scena, non si è perso d’animo. Ed ora eccolo in primissimo piano. Lui sognava di diventare Modric", scrive il quotidiano. Che si fa una domanda, lasciando la risposta al tempo: e se prendesse il posto di Bentancur?