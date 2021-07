Come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, in caso di addio allaperle piste possibili si contano di fatto sulle dita di una mano. Nelle ultime ore, le opzioni più concrete sono rimaste. Con i Red Devils che hanno oggi chiuso ufficialmente l'acquisto faraonico di Jadonper 85 milioni con ingaggio monstre per 5 anni alla stellina inglese, anche la pista che portava a un ritorno a OldTrafford si è chiusa lasciando soltanto l'alternativa PSG se non dovesse rinnovare Kylian Mbappé.