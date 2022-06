Dall'ipotetica cessione di Matthijs de Ligt potrebbe passare una parte significativa del mercato in entrata della Juventus. Non è un mistero che il difensore olandese piaccia tantissimo soprattutto in Premier League: al Chelsea in primis, ma anche dalle parti di Manchester - sponda City - il numero 4 bianconero fa gola. Ecco dunque che, stando alla Gazzetta dello Sport, potrebbe scatenarsi anche un'asta. Del resto, la Juventus ha risposto picche alla prima proposta dei Blues, che prevedeva l'inserimento di contropartite: i bianconeri vogliono solo (tanti) soldi, una cifra che si avvicini il più possibile alla clausola da 120 milioni.



Già, la clausola: uno dei pomi della discordia nei discorsi tra Rafaela Pimenta e la dirigenza bianconera in sede di rinnovo. De Ligt e il suo entourage, infatti, non escludono a priori di legarsi ancora alla Juve nei prossimi anni, ma vorrebbero che la clausola venisse sensibilmente abbassata, quasi dimezzata rispetto ai 140 cui arriverà nella prossima stagione, anche a fronte di una probabile riduzione dell'ingaggio. Lo stallo non fa bene a nessuna delle due parti, ecco dunque che l'ipotesi della cessione non è più così remota. E un'asta farebbe solo piacere alla Juventus: il City, infatti, potrebbe investire dopo qualche cessione e il Chelsea ha recepito il messaggio e alzare dunque il budget.



Se cessione sarà - riferisce sempre la Gazzetta dello Sport - la Juventus ha già le idee chiare: con la cifra (alta) che incasserà, punterà innanzitutto Kalidou Koulibaly, vera priorità nel caso in cui De Ligt salutasse: non sarà facile però convincere il difensore senegalese, restio all'idea di "tradire" calcisticamente Napoli. Ecco perché si valida anche un'alternativa e un nome nuovo che sarebbe quello di Manuel Akanji, centrale del Borussia e della Svizzera. I bianconeri avrebbero poi i mezzi per tentare l'assalto a Nicolò Zaniolo, per il quale la Roma non abbassa le pretese e per il quale servono dunque solo soldi. E la ciliegina sulla torta sarebbe un altro attaccante: un altro esterno, con ogni probabilità. Kostic è una pista sempre attuale ma, secondo la Gazzetta, a Torino non si sono ancora rassegnati sul fronte Morata...