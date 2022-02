Nel caso in cui la Juventus e Paulo Dybala non dovessero raggiungere l'accordo per il rinnovo di contratto della Joya alla Vecchia Signora piacerebbe il giocatore del Real Madrid Marco Asensio. I Blancos secondo Sport sarebbero disposti a cedere il giocatore al termine della stagione. La cifra fissata per la cessione è di circa 50 milioni, cifra elevata per la Juventus e inoltre ci sarebbe la concorrenza da battere.