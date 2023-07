La Juventus continua ad avanzare nel proprio calciomercato dopo l'arrivo dicome nuovo Football Director del club, oltre al rinnovo di Adriene all'acquisizione di Timothydal Lille. Un aspetto cruciale nelle prossime settimane riguarda l'attacco della squadra e, in particolare, il futuro di. Il calciatore serbo è arrivato alla Juventus dalla Fiorentina un anno e mezzo fa, ma resta da capire se rimarrà a Torino o lascerà la squadra.Stando a quanto riportato da Sky Sport, in vista di un'eventuale partenza di Vlahovic, la Juventus ha già iniziato a cercare alternative e ha mostrato interesse per, classe 1999 in forza al West Ham. Scamacca è arrivato agli Hammers lo scorso anno proveniente dal Sassuolo. Anche Milan e Roma sono interessate all'attaccante italiano, ma nel caso in cui Vlahovic lasciasse la Juventus,. Questa soluzione potrebbe favorire la Juventus nelle trattative con il club inglese. Nel frattempo, la Roma sta ancora cercando di ottenere un prestito, nonostante la visita di Tiago Pinto in Inghilterra.