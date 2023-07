Laaspetta una decisione definitiva da Paulsulle sirene dall'Arabia. Offerte elevatissime: 100 milioni offerti al polpo. La Juve conterebbe di risparmiare sul suo ingaggio e di poter avere un indennizzo sul cartellino del centrocampista francese di circa 10 milioni. L'fa sul serio e continua a tentare Pogba che potrebbe pensarci in caso di offerta irrinunciabile. Per quanto la sua scelta di tornare a Torino lo scorso anno fosse una scelta di cuore.La Juventus però si guarda intorno alla ricerca di un sostituto qualora dovesse perdere Paul, come riferisce La Gazzetta dello Sport. Tanti i nomi sul tavolo da Koopmeiners (Atalanta) a De Paul (Atletico) fino al giovane Diarra dello Strasburgo. Il preferito però da Massimiliano Allegri sarebbe Frank, già accostato alla Juventus la scorsa estate quando ha lasciato il Milan ma poi partito in direzione Barcellona. Proprio i blaugrana ora non lo considerano incedibile, anzi, tutt'altro, per questo potrebbe lasciare la città catalana in prestito. La Juve monitora.