Il futuro di Miralem Pjanic alla Juventus non è più così sicuro. Il bosniaco, infatti, potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. Secondo quanto riportato dal "Sun", i bianconeri starebbero infatti pensando di cedere il centrocampista in cambio di un'offerta valida. Il primo nome sul taccuino di Paratici per sostituirlo sarebbe quello di Jorginho. Il centrocampista del Chelsea e della nazionale italiana sarebbe sicuramente molto gradito a Maurizio Sarri, che tornerebbe ad allenarlo con piacere, dopo le esperienze insieme prima a Napoli e poi al Chelsea.