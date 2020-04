La Juventus non smette di pensare al proprio futuro, che, nel gergo calcistico, diventa immediatamente mercato. Così, tra le operazioni che i bianconeri potrebbero fare nei prossimi mesi, c'è anche una cessione: Douglas Costa, infatti, non sembra più imprescindibile, complici anche i problemi fisici che lo hanno costretto troppo spesso ai box. Così, qualora dovesse partire il brasiliano, potrebbe arrivare un altro connazionale. Come riporta La Repubblica Gabriel Jesus sarebbe la spalla ideale per Ronaldo, con Sarri che lo vorrebbe a tutti i costi: si potrebbe profilare uno scambio.