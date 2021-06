La Juventus in difesa potrebbe aver bisogno di comprare un giocatore che faccia da "quarto centrale", nel caso in cui Merih Demiral dovesse essere ceduto per realizzare una plusvalenza. Una delle opzioni è quella di tenere Daniele Rugani, rientrato dal prestito al Cagliari. In alternativa, c'è l'ipotesi di acquistare Nikola Milenkovic dalla Fiorentina. Oggi Repubblica ricorda che il club bianconero tiene ancora gli occhi puntati sul difensore serbo classe '97, che ha il giusto equilibrio tra età ancora giovane ed esperienza già maturata in Serie A.