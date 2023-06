E se alla fine fosse proprio Romeluil post Dusan? Premesso che sulla trattativa in uscita dell'attaccante serbo - che piace, e sempre più, al Bayern Monaco - non ci sono sostanziali novità, Romelu potrebbe essere uno dei nomi centrali del prossimo calciomercato della Juventus.Beh, tutto a incastro? Teoricamente non sarebbe così lontano dalla realtà, questo scenario. Anzi. Tra i primi sondaggi dei Blues verso Vlahovic, alla Juve è stato proprio proposto Lukaku, che in attesa di mosse interiste farà ritorno a Londra. Marotta e Zhang sperano in uno sconto o in un rinnovo del prestito, il Chelsea spera di venderlo subito e di ricavarci qualcosa. O soldi. O un giocatore. Magari proprio Dusan. Ecco perché la possibilità non è campata in aria e la proposta sembra concreta...