Questa sarà la settimana decisiva per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Juventus. Come riporta il portale spagnolo Todofichajes.com nel caso in cui la Joya non rinnovasse e si liberasse a parametro zero in agguato ci sarebbe l'Inter con Giuseppe Marotta che vorrebbe fortemente il numero 10 a Milano ma anche il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici. Tutti quanti conoscono bene Dybala e lo vorrebbero a zero. Sarà decisivo l'incontro tra la società bianconera ed Antun.