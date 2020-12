Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, un invito a Pirlo: se Dybala giocasse più indietro? Pirlo ci provò. E diventò Pirlo. Scrive Vocalelli: "È successo, per alzare notevolmente l’asticella, proprio con Pjanic alla Juve: quando Allegri ha ammorbidito le sue smanie da incursore per farne il cervello della Juve. È successo per andare all’attualità illuminante nell’Atalanta di oggi, con Gomez, che da seconda punta è stato trasformato da Gasperini in un formidabile tuttocampista. In questo modo Dybala potrebbe anche uscire dalla difficile coesistenza, almeno così si dice, con Ronaldo alla Juve e con Messi nell’Argentina. E poi… E poi, ah sì, qualcosa di simile è già successo proprio con Pirlo. Anzi, proprio a Pirlo. Se non ci avesse pensato Mazzone a metterlo trenta metri più indietro, sarebbe mai diventato quel meraviglioso campione, anche del mondo, che abbiamo ammirato?".