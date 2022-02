La Juventus nonostante non voglia far partire Matthjis De Ligt sta pensando ad un eventuale sostituto. Stando a quanto riferisce il portale Fichajes.net il degno sostituto dell'olandese sarebbe il difensore centrale classe 1997 attualmente in forza al Torino Bremer. Oltre alla Vecchia Signora sul brasiliano ci sarebbe la forte concorrenza di Milan ed Inter che andrebbero battute in caso di partenza di De Ligt nel mercato estivo.