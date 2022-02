La Juventus sta per discutere il rinnovo di contratto di Juan Cuadrado, che sembra essere una formalità. Nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto secondo il portale spagnolo Fichajes.net la Juventus avrebbe messo nel mirino il terzino destro portoghese attualmente in forza al Wolverhampton Nelson Semedo. Il terzino classe 1993 con il suo Portogallo ha vinto anche la Uefa Nations League.